В Приморье возобновили обучение детей в малокомплектных школах

В Приморском крае малокомплектные школы возвращаются к очной форме обучения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сотрудники учебных заведений, которые, как правило, находятся в сельской местности, перед началом занятий проводят тщательную санитарную обработку полов и стен, парт и стульев. На входе у каждого ребенка проверяют температуру. Уроки длятся по 30 минут, перемены - по 10.

У учеников начальной школы не более трех уроков в день, у учащихся средних классов - четыре.

По словам министра образования Натальи Бондаренко, в Приморье 103 малокомплектных школы, в каждой учится от пяти до 100 ребят. Остальные общеобразовательные организации пока продолжают обучение дистанционно.