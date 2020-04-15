Пермяк получил 13,5 года за ограбление на угнанном такси

В Перми суд признал виновным местного жителя 1978 года рождения в совершении четырех тяжких преступлений.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленник вызвал такси и под предлогом навестить могилу боевого товарища попросил водителя отвезти его на кладбище. В поездке, находясь на заднем сидении, он напал на водителя такси и под угрозой физической расправы заставил его залезть в багажник автомобиля.

Злоумышленник похитил автомобиль и приехал на нем в пункт металлоприемки. Угрожая ножом, он забрал у сотрудника организации выручку в размере 100 тысяч рублей и скрылся. Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину. В ходе личного досмотра при нем было обнаружено наркотическое средство мефедрон.

Суд приговорил гражданина к 13 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.