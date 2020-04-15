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15.04.2020 06:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Башкирии студенты и школьники учатся на проселочной дороге

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
В сети появилось видео и фото, как дети из деревни Кульметово Кигинского района слушают онлайн-уроки и делают на коленках задания в машинах, припаркованных на проселочной дороге. "РГ" побывала в этой необычной "школе".

Родители, понятно, возмущены: на дворе XXI век, а в их деревне нет ни интернета, ни мобильной связи. Как рассказали "РГ" местные жители, отсутствие нормальной связи - это их давняя проблема.

И когда все школы, колледжи и вузы перешли на дистанционное образование, заложниками ситуации стали, прежде всего, студенты, которые учатся в челябинских вузах и приехали домой на самоизоляцию.

Кроме них учится на дороге и первоклассница уфимской гимназии. Однако ее родители говорят, что у них нет претензий к дистанционному образованию. А выход всегда можно найти, если есть желание.

И оно есть! "Мы приехали в Кульметово с детьми на каникулы, - рассказали родители первоклассницы. - Потом решили остаться на время самоизоляции. Утром выезжаем из деревни, чтобы получить задания, а вечером, чтобы сдать". Сделали дочке стол в машине, чтобы ей было удобнее слушать онлайн-уроки и записывать.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Учитель разрешил девочке не посещать эти занятия, но она сама просит, ведь это возможность пообщаться с одноклассниками. "На самом деле нам не трудно возить ребенка, просто обидно, что в век цифровизации, наша деревня всем обделена", - говорит мама Лидия Латыпова.

Между тем, глава Кигинского района Зухра Гордиенко отметила, что сбоев в обучении учеников школы деревни Кульметово нет: они получают и электронные, и бумажные кейсы.

"На дороге учатся лишь студенты и учащиеся, которые на время карантина приехали в деревню, - пояснила Зухра Гордиенко. По каждому мы провели работу, направили письма в учебные заведения Башкирии и Челябинской области, сообщив о технических сложностях и попросив поменять для них форму обучения. Также общались и с родителями уфимской школьницы, которым предложили перейти на получение электронных кейсов".

В министерстве цифрового развития госуправления Башкирии сообщили, что к ним поступило четыре обращения от жителей деревни, но быстро решить проблему не получится. Надо прокладывать оптическую линию связи, а для этого нужны время и немалые финансовые вложения. Также в минцифры сообщили, что подключить деревню к высокоскоростному интернету планировали в 2021 году.

Три варианта школьной удаленки

В министерстве образования и науки Башкирии сообщили: в регионе предусмотрены три способа дистанционного обучения, в том числе без использования компьютера и интернета.

Фото: iStock
Онлайн уроки для школьников заменили на телевизионные

В школах, и даже в одном классе могут быть использовать все варианты обучения, подчеркнули в ведомстве.

Первый способ. Онлайн уроки - для участия в них школьнику нужен компьютер и высокоскоростной интернет.

Второй способ. Кейсы электронные - нужен компьютер и интернет, можно использовать мобильный интернет на смартфоне или планшете.

Третий способ. Кейсы бумажные - нет необходимости в компьютерном оборудовании и интернете. Задания передаются родителям в бумажном варианте.

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