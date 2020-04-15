В Бугульме самолет с пилотом-курсантом выкатился с полосы

В Бугульме (Татарстан) произошло ЧП на взлетной полосе аэропорта. За штурвалом сидел курсант Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на номер экстренных служб 112 сообщение поступило в 10:30 утра. Диспетчер аэропорта сообщил, что самолет Cessna выкатился за пределы взлетной полосы.

У самолета подломилась передняя стойка шасси. Пострадавших и разлитого топлива в результате инцидента нет. Аэропорт работает в штатном режиме.