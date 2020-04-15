В Ульяновской области зарегистрирована первая смерть от COVID-19

В Ульяновской области была зарегистрирована первая смерть от коронавируса, о чем сообщила пресс-служба регионального минздрава.

"14 апреля в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщина проживала в Москве с 2019 года. Она приехала в Ульяновск 1 апреля, и в тот же день почувствовала недомогание. Однако к врачам обратилась лишь неделю спустя. Больная была госпитализирована с пневмонией, после чего тест на коронавирус дал положительный результат.

14 апреля произошло ухудшение состояния пациентки, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В ходе реанимационных мероприятий у пациентки останавливалось сердце, ее реанимировали, но женщина умерла.

По состоянию на 12.00 14 апреля в Ульяновской области официально было подтверждено 86 случаев заболевания коронавирусом, из всех заболевших выздоровело 2 человека. За последние сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.