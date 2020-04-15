Житель Бора отсудил компенсацию у мужчины, упавшего на его авто с 11 этажа

Житель города Бор взыскал через суд компенсацию морального и материального ущерба у мужчины, упавшего на его автомобиль с 11 этажа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Все случилось в ноябре 2018 года. Подвыпивший житель города Бор упал с лоджии 11 этажа на припаркованный возле дома автомобиль. Он выжил, но машину сильно помял: ремонту она не подлежала.

Собственник автомобиля обратился в Борский районный суд, желая получить компенсацию за материальный и моральный ущерб.

Автотехническая экспертиза подтвердила, что восстановлению машина не подлежит. Суд вынес решение о компенсации в размере 73 305 рублей (это разница между стоимостью автомобиля и "годных остатков") и судебных расходов в размере 13 815 рублей 70 копеек.