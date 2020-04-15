На Алтае выявили 11 новых случаев заражения COVID-19

В Алтайском крае за минувшие сутки число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 11 человек - это пока самый большой прирост числа заболевших с начала эпидемии. Общее число пациентов с подтвержденным COVID-19 достигло 48.

Как сообщили в оперативном штабе Алтайского края по профилактике коронавирусной инфекции, растет не только число заболевших - расширяется и география распространения коронавируса. Так, среди новых случаев заражения впервые были выявлены инфицированные в Новоалтайске, Советском районе и поселке Шахи Павловского района. Общая картина распространения инфекции сегодня выглядит так: 34 зараженных в Барнауле, по трое - в Павловском и Крутихинском районах, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному в городах Бийске, Заринске, Рубцовске и Новоалтайске. Из 48 инфицированных трое уже выздоровели и выписались из больниц.

Из 11 вновь выявленных инфицированных восемь человек контактировали с ранее заболевшими COVID-19. Один - из профессиональных групп риска и еще двое были госпитализированы с признаками ОРВИ и пневмонии.

Сейчас специалисты регионального управления Роспотребнадзора устанавливают круг тех, кто контактировал с вновь выявленными зараженными, а также проводят обязательную дезинфекцию в домах и квартирах, где они проживают.

Всего, по данным краевого оперштаба, в регионе уже обследовано на коронавирусную инфекцию 11024 человека, под медицинским наблюдением остаются 774 человека. В том числе в обсерваторе Первомайского района размещено 5 человек, прибывших в Алтайский край авиарейсами и железнодорожным транспортом из Москвы.

Между тем

В соседней Республике Алтай по данным на утро 15 апреля не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Обследовано 1789 человек, 172 находятся сейчас находятся под медицинским наблюдением.