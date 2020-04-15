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15.04.2020 06:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае выявили 11 новых случаев заражения COVID-19

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае за минувшие сутки число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 11 человек - это пока самый большой прирост числа заболевших с начала эпидемии. Общее число пациентов с подтвержденным COVID-19 достигло 48.

Как сообщили в оперативном штабе Алтайского края по профилактике коронавирусной инфекции, растет не только число заболевших - расширяется и география распространения коронавируса. Так, среди новых случаев заражения впервые были выявлены инфицированные в Новоалтайске, Советском районе и поселке Шахи Павловского района. Общая картина распространения инфекции сегодня выглядит так: 34 зараженных в Барнауле, по трое - в Павловском и Крутихинском районах, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному в городах Бийске, Заринске, Рубцовске и Новоалтайске. Из 48 инфицированных трое уже выздоровели и выписались из больниц.

Из 11 вновь выявленных инфицированных восемь человек контактировали с ранее заболевшими COVID-19. Один - из профессиональных групп риска и еще двое были госпитализированы с признаками ОРВИ и пневмонии.

На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19

Сейчас специалисты регионального управления Роспотребнадзора устанавливают круг тех, кто контактировал с вновь выявленными зараженными, а также проводят обязательную дезинфекцию в домах и квартирах, где они проживают.

Всего, по данным краевого оперштаба, в регионе уже обследовано на коронавирусную инфекцию 11024 человека, под медицинским наблюдением остаются 774 человека. В том числе в обсерваторе Первомайского района размещено 5 человек, прибывших в Алтайский край авиарейсами и железнодорожным транспортом из Москвы.

Между тем

В соседней Республике Алтай по данным на утро 15 апреля не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Обследовано 1789 человек, 172 находятся сейчас находятся под медицинским наблюдением.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Республика Алтай Распространение коронавируса COVID-19

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