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15.04.2020 16:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Многодетный отец из "дома ужасов" под Гатчиной оставлен под стражей

Текст: Мария Голубкова

Многодетный отец Андрей Бовт, которого подозревают в изнасиловании дочери и хранении оружия, останется под стражей до 16 апреля. Такое решение принял Гатчинский городской суд Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Ленинградской области.

Многодетный отец из "дома ужасов" под Гатчиной признал часть обвинений

- Срок меры пресечения в виде заключения под стражу продлен до 16 апреля 2020 года, - сообщил собеседник агентства.

Напомним, в середине декабря в частный дом под Гатчиной пришли представители правоохранительных органов, которые проверяли сигнал о сексуальном насилии. Оказалось, что шестеро детей 46-летнего Андрей Бовта живут без документов и в антисанитарных условиях, не посещают школу, не имеют контактов с внешним миром. Журналисты прозвали коттедж "домом ужасов".

Кроме того, у Бовта был обнаружен целый арсенал: огнестрельное оружие и боеприпасы. Мужчина признал обвинение в хранении оружия, но отрицает половые преступления.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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