Многодетный отец из "дома ужасов" под Гатчиной оставлен под стражей

Многодетный отец Андрей Бовт, которого подозревают в изнасиловании дочери и хранении оружия, останется под стражей до 16 апреля. Такое решение принял Гатчинский городской суд Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Ленинградской области.

- Срок меры пресечения в виде заключения под стражу продлен до 16 апреля 2020 года, - сообщил собеседник агентства.

Напомним, в середине декабря в частный дом под Гатчиной пришли представители правоохранительных органов, которые проверяли сигнал о сексуальном насилии. Оказалось, что шестеро детей 46-летнего Андрей Бовта живут без документов и в антисанитарных условиях, не посещают школу, не имеют контактов с внешним миром. Журналисты прозвали коттедж "домом ужасов".

Кроме того, у Бовта был обнаружен целый арсенал: огнестрельное оружие и боеприпасы. Мужчина признал обвинение в хранении оружия, но отрицает половые преступления.