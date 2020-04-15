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15.04.2020 14:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Белом озере в Вологодской области пропали пять человек

Текст: Алексей Михайлов

В Вологодской области бесследно исчезли пять человек, которые вышли на моторной лодке в Белое озеро. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

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Первое сообщение о пропавших пятерых рыбаках поступило 12 апреля. На место происшествия направились следователи территориального отдела и сотрудники отдела криминалистики управления СК России по Вологодской области. Была организована поисковая операция, озеро обследовали с вертолетов, но безрезультатно.

Как показал допрос родственников и знакомых, один из пропавших мужчин - 30-летний житель поселка Новокемский, работавший на индивидуального предпринимателя, занимавшегося рыбным промыслом, в качестве бригадира рыболовецкого звена. В состав также входили еще двое мужчин 30 и 33 лет.

- За несколько дней до происшествия бригадир приобрел моторную лодку "Крым-3". Около 14 часов 212 апреля эти мужчины и двое их приятелей отправились на водоем испытать лодку. О намерении рыбачить они родным не говорили, сообщив лишь о выходе в устье реки у озера, - рассказали в пресс-службе СК. - Когда родные пытались вечером около 17-18 часов связаться с ними, телефоны вышедших на лодке мужчин были вне зоны действия сети. С тех пор местонахождение людей неизвестно.

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Один из свидетелей сообщил, что 12 апреля около 14 часов он встретил пятерых мужчин на моторной лодке. Они двигались по реке Кема по направлению к реке Ковжа, из чего он предположил, что те направились к Белому озеру. Ни рыболовных снастей, ни спасжилетов на мужчинах он не заметил. В это время начался порывистый ветер, на озере началось сильное волнение, при такой нагрузке лодку могло перевернуть и от обычной волны. Другой свидетель видел мужчин на озере, но из-за непогоды уехал раньше их.

Расследование дела и поисковая операция продолжаются.

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