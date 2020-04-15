Важное решение принял Калининградский областной суд в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он вернул участнику Сталинградской битвы Владимиру Князеву единственную квартиру. Недвижимость ветерана пытались присвоить его нечестные "друзья".

Пользуясь тем, что 96-летний человек практически ничего не видит, с ним заключили договор купли-продажи жилья. Владимир Васильевич поставил подпись, думая, что завещает своему знакомому квадратные метры в обмен на пожизненный уход. Ни денег, ни ухода ветеран не получил, и облсуд признал сделку недействительной.

Не видите? Неважно!

На свои почтенные 96 лет Владимир Васильевич не выглядит. Говорит, это потому, что алкоголь никогда не пил и в карты не играл. Речь у ветерана четкая и ясная, память - молодой позавидует. Но когда защитник Отечества начинает рассказывать об обманщике Коле, голос его сбивается.

История незамысловата. У покойной супруги Владимира Князева была подруга, у подруги - дочь, у дочери - муж, тот самый Николай. Дружили семьями, часто ходили друг к другу в гости. Когда жена ветерана умерла, Коля предложил: "Дядя Володя, а давайте я к вам перееду". Мол, родные Николая тоже его покинули, так почему бы двум одиноким людям не объединиться.

Идея не коротать дни в одиночестве ветерану понравилась. Он сказал своему младшему "другу": если будешь жить со мной до самой моей смерти, ухаживать, я завещаю тебе квартиру. Николай попросил Владимира Васильевича оформить эту договоренность официально, отвез его в многофункциональный центр. Ветеран думал, что они отправились к нотариусу.

- Когда мы приехали, я даже из машины не выходил, - вспоминает Владимир Князев. - Ко мне пришла девушка, работница нотариальной конторы (на самом деле МФЦ. - Ред.). Говорит, подпишите договор. Я ей говорю: "Милая, как же я его подпишу, если ничего не вижу". А она отвечает: "Не страшно, я вам покажу, где подпись поставить". Что там в договоре было, она мне не прочитала, да я и не просил. Не думал, что Коля меня обманет. Я расписался на трех листах, девушка ушла.

"Коля, как ты мог?"

Прошла неделя, вторая, третья, "друг" пропал. Владимир Васильевич даже не получил копию договора, который сам он называл "завещанием". Устав ждать, Князев позвонил Николаю и попросил зачитать вслух бумаги, которые подписал.

- Он читает: такого-то числа произведена купля-продажа квартиры в городе Калининграде по улице Чекистов, - продолжает Владимир Васильевич. - У меня волос на голове поднялся дыбом. Что же ты, говорю, сукин сын, сделал, как же ты мог оформить эту куплю-продажу? Да еще и указал в этих документах, что я вроде получил один миллион восемьсот тысяч рублей, хотя никаких денег ты мне не давал. Ведь мы же договаривались: если ты явишься и будешь жить со мной до моей смерти, тогда я тебе свою квартиру отпишу. Трубку положил, посидел, подумал - это дело судебное.

Знакомые порекомендовали ветерану юриста - главу одной из калининградских юридических компаний Дениса Богдашкина. Но Центральный районный суд, в который обратились Владимир Князев и его представитель, отказался признавать сделку купли-продажи жилья недействительной. Николай настаивал на том, что деньги - три пачки пятитысячных купюр - он дяде Володе передал. А сотрудница МФЦ заявила, что Владимир Васильевич на плохое зрение не жаловался, изучал договор в течение пяти-семи минут, а потом подписал его, не задавая дополнительных вопросов.

Фактически в суде первой инстанции было слово ветерана против слова его знакомого и работницы многофункционального центра. Но решение тогда приняли в пользу Николая. Фемида посчитала: раз 96-летний пожилой человек не может доказать, что его ввели в заблуждение, значит, обмана и не было.

Откуда взялись деньги?

Выселять ветерана из единственной квартиры Николай не стал. Но каково это - сознавать, что по документам твое жилье принадлежит обманщику? Представитель Владимира Васильевича обратился в прокуратуру, и прокурор области Сергей Хлопушин навестил ветерана. Затем надзорное ведомство выступило на заседании облсуда, поддержав позицию Владимира Князева.

- Мы апеллировали к тому, что цели продать квартиру у ветерана не было, - рассказывает представитель истца Денис Богдашкин. - В деньгах Владимир Васильевич не нуждается, у него хорошая пенсия - 50 тысяч рублей. Ветеран полагал, что подписывает либо завещание, либо договор ренты. Кроме того, ответчик не смог объяснить, откуда он взял 1,8 миллиона рублей, которые якобы передал Владимиру Князеву. Не было ни банковских, ни каких-либо других документов, подтверждающих происхождение этих денег.

В результате Калининградский областной суд признал сделку купли-продажи квартиры недействительной. Решение уже вступило в законную силу.

- Центральный районный суд не принял во внимание доказательства того, что у Владимира Васильевича было искаженное представление о природе сделки, - комментирует ситуацию прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин. - Не был принят во внимание и тот факт, что ветеран Великой Отечественной войны является инвалидом первой группы бессрочно, что он практически ничего не видит. При этом потерю зрения подтверждает документально установленный диагноз: почти зрелые катаракты обоих глаз, глаукома левого глаза. Все эти аргументы мы озвучили в областном суде. Крайне печально, что Владимиру Васильевичу в его почтенном возрасте пришлось пережить столько неприятных моментов, но радостно, что эта история завершилась и ветеран вернул право собственности на свое жилье. Будем поддерживать с ним связь - чтобы никто больше не смог воспользоваться состоянием здоровья и доверчивостью этого замечательного человека.

Биография

Ранило под Сталинградом

Разумеется, навестив ветерана Великой Отечественной войны, мы не можем не рассказать его фронтовую историю. В 1941 году Володе Князеву, второму ребенку в многодетной семье, было 17 лет. Жил он с родителями, старшим братом и двумя младшими сестрами в Луганской области.

Брат Николай отправился в танковое училище в Харьков. Потом он воевал под Смоленском, затем - под Гомелем, а после Гомеля письма от него приходить перестали. Пришло извещение - пропал без вести.

В 1942 году, став совершеннолетним, на фронт отправился Владимир. Будучи рядовым солдатом, он участвовал в Сталинградской битве.

- Я видел, как танки давят моих товарищей, как людей разрывают снаряды, - рассказывает Владимир Князев. - Но все мы были готовы проливать свою кровь, готовы были свои жизни отдать за Победу. В одном из боев меня ранило осколком в голову. Затем - госпиталь, первая группа инвалидности пожизненно. На фронт я вернуться не смог, отправился домой.

Там, в Луганской области, Владимир Васильевич и встретил 9 мая 1945 года. Этот день никогда не сотрется из его памяти:

- Я спал на полу, папа - на кровати, а сестры - около печки. И вдруг проснулся от того, что радио заговорило. Я поднимаюсь, кричу: "Война кончилась, война кончилась!" Выбежал на улицу, к соседям: "Люди, люди, война кончилась!" Потом в нашем шахтерском парке был митинг, столько народу, все плакали, обнимались...

После войны Владимир Васильевич работал в фотосалоне, ретушировал портреты. Как-то ему, инвалиду Великой Отечественной, дали путевку в санаторий в Калининградской области. Ветеран, впервые увидев Балтийское море, уезжать не захотел. Обменял свою старую квартиру на квартиру в Калининграде (ту самую, ставшую предметом спора), женился на женщине, с которой познакомился в санатории.

Детей у супругов не было, но жили они душа в душу. Боевые награды ветерана - орден Отечественной войны первой степени и Красной звезды - сейчас хранятся у дальних родственников, пообещавших передавать их, как и фронтовые письма брата Николая, из поколения в поколение.

Тем временем

В отношении "друга" Владимира Князева полиция по требованию прокуратуры возбудила уголовное дело о мошенничестве. В связи с большим общественным резонансом дело приняли к производству следователи регионального управления Следственного комитета РФ.?Они отправились в Омск, куда уехал Николай, задержали его и сопроводили в Калининград. Вначале 71-летний мужчина написал явку с повинной, но потом от нее отказался. Ему уже предъявили обвинение. Сейчас Николая поместили в СИЗО - такое ходатайство следствия удовлетворил суд.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Калининградской области Натальи Гацко, речь идет о статье "мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение". Расследование продолжается.