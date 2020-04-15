У петербуржца на улице отобрали 4 тысячи медицинских масок

Житель Петербурга лишился четырех тысяч медицинских масок. Объявление об их продаже он выставил в социальных сетях, но вместо покупателей на встречу пришли грабители, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Пострадавшему 24 года, он нигде не работает. Маски у него отобрали трое незнакомцев. Ущерб потерпевший оценил в 156 тысяч рублей.

Одного из нападавших задержали. Известно, что он уроженец одной из южных республик, работает кассиром в супермаркете. Пока нападавшего привлекли к административной ответственности, но в полиции не исключают, что могут возбудить и уголовное дело.

Двух других участников нападения пока ищут.