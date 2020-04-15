В Астраханской области умер первый пациент с COVID-19

В областной инфекционной больнице Астрахани скончался 73-летний пациент, инфицированный коронавирусом.

Как сообщает областной минздрав, мужчина был переведен из железнодорожной больницы, у него началась двухсторонняя сливная пневмония, тест на COVID оказался положительным.

Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, больной умер в реанимации.

В то же время из инфекционной больницы выписали первую выздоровевшую пациентку: 53-летняя астраханка приехала из-за границы и сначала находилась на самоизоляции, но через несколько дней была госпитализирована с симптомами COVID. В больнице она провела 18 дней.

Как отметили в минздраве, благодаря личной ответственности, женщина ни с кем не контактировала после приезда и никого не заразила.

На 15 апреля в Астраханской области зарегистрированы 47 подтверждённых случаев заражения коронавирусом и 28 - условно подтверждённых.