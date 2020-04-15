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15.04.2020 00:05
Рубрика: Общество

РПЦ призвала выставить в окна на Пасху фонарики вместо опасных свечей

Текст: Елена Новоселова

Акция #окнаПасхи объединит православных христиан, которые не смогут из-за карантина присутствовать в храме на пасхальных богослужениях, говорится на сайте "Патриархия.ru".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Выступивший с этой идеей православный журнал "Фома" призвал верующих в канун Пасхи зажечь в полночь дома свечу или фонарик и поставить их на окно.

"Конечно, ничто не заменит для верующих участия в Таинствах, поэтому то, что мы не можем в эти святые дни быть в храме - большое несчастье, - сказал главный редактор журнала "Фома", председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. - Но даже будучи разделены, мы остаемся единой Церковью Христовой, и наше начинание, акция #окнаПасхи, призвано напомнить всем об этом".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Легойда уверен, что пока весь мир живет в страхе, даже будучи разобщены физически, "мы все равно можем принести этому миру весть, побеждающую страх: Христос Воскресе!"

Впрочем, представитель РПЦ призвал православных верующих отмечать Пасху безопасно. То есть не использовать опасные свечи.

По его словам, для использования в условиях квартиры лучше подойдут именно лампады или фонарики, а не обычные свечи с открытым пламенем.

Общество Религия Празднование Пасхи

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