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15.04.2020 02:47
Рубрика: Общество

SpaceX отложила намеченный на четверг запуск 60 спутников Starlink

Американская компания SpaceX перенесла запланированный на четверг запуск ракеты-носителя Falcon-9, которая должна вывести на орбиту спутники Starlink. Такую информацию распространило издание Florida Today.

Фото: iStock
Завершен эскизный проект российско-белорусского спутника

С космодрома во Флориде на орбиту должны были отправиться 60 спутников. Новая дата запуска не называется. Однако, по данным издания, пуск отложен на несколько дней, пишет РИА Новости. Предыдущая группа из 60 спутников была успешно выведена на орбиту в марте.

Напомним, Starlink - это спутниковая сеть следующего поколения. Данный проект был запущен в 2018 году. Всего SpaceX планирует отправить на орбиту 12 тысяч аппаратов, которые должны помочь обеспечить доступом в интернет все уголки планеты.

Общество Космос В мире США

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