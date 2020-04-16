В Липецкой области ввели пропускную систему

В городах Липецкой области - Задонске, Чаплыгине, Ельце и самом областном центре - будет действовать пропускной режим. Выйти из дома здесь можно будет только по специальному коду. В том числе в магазин и в аптеку.

В администрации области пояснили, что эта норма закреплена поправками в постановление от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области" и вводится из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этих городах: там возникли очаги распространения коронавирусной инфекции и есть предпосылки к резкому росту заболеваемости.

Чтобы получить электронный пропуск, нужно позвонить по бесплатному номеру: 8-800-450-48-58. Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом. Позвонить можно и со стационарного телефона - в этом случае код продиктует автоинформатор.

В администрации подчеркнули, что код нужен в любом случае выхода из дома - за исключением выноса мусора и выгула питомца, но в последнем случае важно не удаляться более ста метров от жилья. От цели выхода будет зависеть и время, которое код будет действовать: так, в магазин шаговой доступности код выдается на час, а для визита в медучреждение - на шесть часов. Если за это время человек не успевает сделать все дела и по-прежнему находится вне дома, нужно заказать еще один пропуск. Код можно оформить на родственника или знакомого, если тот не в состоянии этого сделать, но нужно помнить, что за сутки один человек может получить только два кода.