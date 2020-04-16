В Подмосковье двое вооруженных мужчин ограбили офис фирмы

Двое вооруженных мужчин ворвались в офис в подмосковном селе Юдино Одинцовского района.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что они, угрожая руководителю фирмы ножом и пистолетом, потребовали отдать деньги. Однако мужчина сказал, что наличных денег у него нет. Тогда нападавшие заставили предпринимателя перевести с его карты 30 тысяч рублей на их счет, после чего скрылись.

Задержали разбойников сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу при поддержке Росгвардии. Ими оказались 40-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа и, что весьма необычно, 65-летний гражданин Германии.

"В ходе обыска в квартирах задержанных обнаружены и изъяты мобильные телефоны, карты памяти и травматический пистолет, используемый при совершении преступления", - рассказала Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 162 "Разбой". Фигуранты заключены под стражу.