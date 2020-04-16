В Прикамье грабители убили женщину и подожгли ее дом

Суд города Лысьва Пермского края признал 37-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений предусмотренных статьями УК РФ "Убийство" и "Грабеж с применением насилия".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом было установлено, что в мае прошлого года злоумышленник и его соучастник незаконно проникли в чужой дом и тайно похитили дорогостоящие электроинструменты. Хозяева дома, муж и жена, заметили воровство и попытались задержать грабителей.

Осужденный нанес женщине удар ножом, от которого она скончалась на месте, а хозяина дома избил. После этого злоумышленники, желая скрыть следы своего преступления, подожгли дом и скрылись. Хозяин дома пришел в себя, потушил возгорание, выбрался из дома и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Суд приговорил жителя Лысьвы к лишению свободы сроком на 13 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.