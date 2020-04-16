Жительницу Пермского края осудили за продажу несуществующего щенка

Суд признал жительницу города Усолье Пермского края виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи №159 УК РФ "Мошенничество".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина попросила свою соседку дать попользоваться ее сим-картой и банковской картой. На одном из сайтов она разместила объявление о продаже щенков породы померанский шпиц. Покупателям мошенница представлялась именем своей соседки и сообщала реквизиты заимствованной на время карты. После поступления денежных средств от одной из покупательниц мошенница удалила объявление, выключила телефон и перевела деньги с карты соседки на свою.

Обманутая покупательница обратилась в полицию. Сотрудники полиции провели расследование и в скором времени задержали мошенницу. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с испытательным сроком три года.