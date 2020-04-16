Архангельская пенсионерка отдала 4 млн рублей за возрождение "МММ"

Пожилая жительница Архангельска перевела телефонным аферистам более четырех миллионов рублей. Они заявили ей, что возрождают финансовую пирамиду "МММ".

Как сообщает УМВД по Архангельской области, пенсионерке позвонил неизвестный, который поинтересовался, была ли она участницей этой пирамиды. Оказалось, что была. Тогда звонивший уведомил женщину, что в связи со смертью создателя компании всем ее клиентам якобы выплачиваются дивиденды по их вкладам и сам он их уже получил.

Аферист также заявил, что вместе с товарищами возрождает известную финансовую пирамиду под другим названием. Поскольку фамилия архангелогородки значилась в списках участников, ей полагается выплата 670 тысяч рублей, сообщил звонивший.

Пенсионерка поверила и обрадовалась, поскольку как раз собиралась улучшить жилищные условия. Она решила добавить нежданные "дивиденды" от давно почившей пирамиды к своим накоплениям.

После этого мошенники взяли жертву в оборот. Через день позвонил уже другой человек, который представился сотрудником банка и сообщил о поступлении на ее имя названной суммы. Для получения денег он попросил перевести 22 тысячи рублей на указанный им счет - якобы для заключения договора страхования.

Архангелогородка перевела эту сумму, но мошенники продолжали под разными предлогами выманивать у нее деньги на оформление документов и прочие выдуманные расходы. Когда свои накопления закончились, женщина стала оформлять банковские кредиты и брать деньги в долг у родных и знакомых.

За месяц она перевела звонившим более четырех миллионов рублей, совершив свыше 30 транзакций.

Когда пришло время платить по кредитам, телефонные мошенники заявили, что отдадут деньги только после окончания режима ограничений, связанных с коронавирусом. Тут архангелогородка поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Они в очередной раз призвали граждан не доверять информации, которую неизвестные сообщают по телефону, и не совершать по их указанию спонтанных финансовых операций.