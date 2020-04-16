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16.04.2020 13:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Архангельская пенсионерка отдала 4 млн рублей за возрождение "МММ"

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Фото: iStock 1148373032 Фото: iStock
1148373032 Фото: iStock

Пожилая жительница Архангельска перевела телефонным аферистам более четырех миллионов рублей. Они заявили ей, что возрождают финансовую пирамиду "МММ".

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Как сообщает УМВД по Архангельской области, пенсионерке позвонил неизвестный, который поинтересовался, была ли она участницей этой пирамиды. Оказалось, что была. Тогда звонивший уведомил женщину, что в связи со смертью создателя компании всем ее клиентам якобы выплачиваются дивиденды по их вкладам и сам он их уже получил.

Аферист также заявил, что вместе с товарищами возрождает известную финансовую пирамиду под другим названием. Поскольку фамилия архангелогородки значилась в списках участников, ей полагается выплата 670 тысяч рублей, сообщил звонивший.

Пенсионерка поверила и обрадовалась, поскольку как раз собиралась улучшить жилищные условия. Она решила добавить нежданные "дивиденды" от давно почившей пирамиды к своим накоплениям.

После этого мошенники взяли жертву в оборот. Через день позвонил уже другой человек, который представился сотрудником банка и сообщил о поступлении на ее имя названной суммы. Для получения денег он попросил перевести 22 тысячи рублей на указанный им счет - якобы для заключения договора страхования.

Архангелогородка перевела эту сумму, но мошенники продолжали под разными предлогами выманивать у нее деньги на оформление документов и прочие выдуманные расходы. Когда свои накопления закончились, женщина стала оформлять банковские кредиты и брать деньги в долг у родных и знакомых.

Фото: Бориса Кавашкин/ТАСС
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За месяц она перевела звонившим более четырех миллионов рублей, совершив свыше 30 транзакций.

Когда пришло время платить по кредитам, телефонные мошенники заявили, что отдадут деньги только после окончания режима ограничений, связанных с коронавирусом. Тут архангелогородка поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Они в очередной раз призвали граждан не доверять информации, которую неизвестные сообщают по телефону, и не совершать по их указанию спонтанных финансовых операций.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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