В Сочи 14-летнего подростка задержали за рулем автомобиля

В Адлерском районе Сочи инспекторы ГИБДД обнаружили за рулем отечественного автомобиля, двигавшегося в общем потоке, школьника, сообщили в УВД по городу-курорту.

Как уточнили в ведомстве, стражи правопорядка на дороге остановили автомобиль для проверки документов, в ходе которой выяснилось, что машиной управляет 14-летний местный житель.

На место совершения административного правонарушения были вызваны родители несовершеннолетнего водителя. Подросток пояснил, что, хотел съездить лишь в магазин, а ключи от машины взял без разрешения родителей.

На нарушителя составили протокол об отстранении от управления транспортным средством. Вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении из-за недостижения подростком 18-летия.

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сочи, которая примет решение о мерах воздействия - как в отношении самого водителя, так и в отношении его родителей.