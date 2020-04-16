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16.04.2020 14:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи 14-летнего подростка задержали за рулем автомобиля

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Адлерском районе Сочи инспекторы ГИБДД обнаружили за рулем отечественного автомобиля, двигавшегося в общем потоке, школьника, сообщили в УВД по городу-курорту.

Фото: iStock
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Как уточнили в ведомстве, стражи правопорядка на дороге остановили автомобиль для проверки документов, в ходе которой выяснилось, что машиной управляет 14-летний местный житель.

На место совершения административного правонарушения были вызваны родители несовершеннолетнего водителя. Подросток пояснил, что, хотел съездить лишь в магазин, а ключи от машины взял без разрешения родителей.

На нарушителя составили протокол об отстранении от управления транспортным средством. Вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении из-за недостижения подростком 18-летия.

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сочи, которая примет решение о мерах воздействия - как в отношении самого водителя, так и в отношении его родителей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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