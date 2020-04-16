В Москве домработница обокрала известного бизнесмена

В столице глава крупной фармацевтической компании стал жертвой воровства. В преступлении подозревается домработница, которая около трех лет приглядывала за его двухэтажной квартирой в Чапаевском переулке.

Как сообщает KP.RU, у женщины был собственный комплект ключей от элитного жилья, за все время работы к ней не было никаких претензий со стороны бизнесмена. Однако несколько дней назад, вернувшись с работы, предприниматель не обнаружил дома ни конверта с деньгами, ни некоторых ювелирных изделий. При этом в квартире отсутствуют следы взлома, а домработница на связь выходить перестала.

Полиция проводит проверку и ищет подозреваемую. Сумма ущерба, предварительно, оценивается на три миллиона рублей.