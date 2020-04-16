Новости

ФСБ показала видео задержания подростка, готовившего нападение на школу 16:30
Легендарный джазмен Ли Кониц умер от коронавируса 16:27
Дептранс: Пропуска существенно разгрузили дороги и транспорт Москвы 16:27
В Липецкой области ввели пропускную систему 16:21
Жительницу Пермского края осудили за продажу несуществующего щенка 16:16
В Ираке обнаружен роскошный ассирийский дворец 16:12
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Звездном городке 16:06
Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском военном училище 16:06
Lada Peter Turbo: автомобиль, опередивший время 16:01
Гохран Беларуси передаст в музеи республики исторические ценности 16:00
Россию с 1 марта по 8 апреля покинули более миллиона иностранцев 15:59
В Италии рассчитывают провести пляжный сезон под защитой плексигласа 15:47
ESA: В темную сторону Луны врезался огненный шар 15:43
В Свердловской области клещи стали в 4,5 раза чаще кусать людей 15:42
Чиновникам пяти стран начали урезать зарплаты из-за пандемии 15:40
В Югре рассказали, как помогут бездомным защититься от коронавируса 15:40
Палеонтологи: древние люди считали, что шкура кошачьих дает им сверхсилу 15:40
Андрей Разин назвал Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева "ворюгами" 15:30
Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье 15:29
В Норвегии растаявший ледник обнажил 1700-летнее "шоссе" 15:23
Фрегат "Адмирал Головко" спустят на воду ко Дню Победы 15:23
Трое российских биатлонистов будут выступать за Молдавию 15:22
Семья из Карелии так самоизолировалась, что ее разыскивала полиция 15:22
В Томске 10 человек заразились коронавирусом на семейном празднике 15:20
В Москве домработница обокрала известного бизнесмена 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
16.04.2020 15:19
Рубрика: Происшествия

В Москве домработница обокрала известного бизнесмена

В столице глава крупной фармацевтической компании стал жертвой воровства. В преступлении подозревается домработница, которая около трех лет приглядывала за его двухэтажной квартирой в Чапаевском переулке.

В Удмуртии сотрудницу банка будут судить за кражу 12 млн рублей

Как сообщает KP.RU, у женщины был собственный комплект ключей от элитного жилья, за все время работы к ней не было никаких претензий со стороны бизнесмена. Однако несколько дней назад, вернувшись с работы, предприниматель не обнаружил дома ни конверта с деньгами, ни некоторых ювелирных изделий. При этом в квартире отсутствуют следы взлома, а домработница на связь выходить перестала.

Полиция проводит проверку и ищет подозреваемую. Сумма ущерба, предварительно, оценивается на три миллиона рублей.

Происшествия Преступления Криминал

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков призвал дождаться решения Путина по параду Победы
Инфекционист спрогнозировал, когда наступит пик заражения COVID-19 в России
В Башкирии самоизоляцию продлили до конца мая
Министр экономики не смог получить "нулевой" кредит для малого бизнеса
ЛНР и Киев завершили обмен пленными в Донбассе
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе