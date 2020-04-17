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17.04.2020 20:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело о грабителях поездов в Тверской области передали в суд

Текст: Наталья Козлова

Сразу 37 человек в Тверской области сядут на скамью подсудимых. СК называет их участниками преступного сообщества, которые крали товары из железнодорожных составов.

Фото: iStock
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Это уголовное дело вёл центральный аппарат Следственного комитета - Главное следственное управление. Оно завершило расследование уголовного дела. По нему по статьям - "создание и участие в преступном сообществе", "кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере" - обвинили 37 человек. Прокуратура с обвинением согласилась.

Крали из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев. В СК рассказали, что в состав банды вошли руководящий работник диспетчерской службы Октябрьской железной дороги, работники локомотивных бригад, охраны поездов.

В СК подсчитали с 2017 по 2018 годы эти люди совершили 13 хищений грузов, которые шли транзитом из европейских стран в страны СНГ. Общая сумма украденного - больше 40 миллионов рублей.

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Задержали воров в августе 2018 года сотрудники СК вместе с оперативными сотрудниками ФСБ России. Причём задержание произошло сразу после очередного хищения.

Всего по этому уголовному делу предъявлено обвинение 39 участникам преступного сообщества. По ходатайству следствия суд отправил под стражу 32 человека. Двое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Их уже осудили.

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