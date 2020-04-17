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17.04.2020 20:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело об обмане дольщиков в подмосковном Чехове

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет по Московской области ищет граждан, обманувших дольщиков в Чехове.

Как рассказывают в Следственном ведомстве, подмосковные следователи возбудили уголовное дело "по факту хищения денежных средств в особо крупном размере". Как следует из пояснений ведомства, с 2013 года и до сих пор фирма "Сбыт и Сервис" строила многоквартирный дом в городе Чехове. Генеральным подрядчиком по строительству этого дома была коммерческая организация СК "АСК".

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Во время строительства руководство компании получило на расчетные счета от 120 дольщиков деньги по договору долевого строительства. Всего более получено 400 миллионов рублей. Эти средства были переведены на расчетные счета подконтрольных компаний, как выразились в СК, "на цели, не связанные со строительством".

На сегодняшний день следствием запрошены выписки о движении денег по расчетным счетам организации. А ещё в ближайшее время проверят всех контрагентов строительной компании. Следствию ещё предстоит установить, в каком объёме и на какие цели расходовались деньги дольщиков и кто украл их деньги.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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