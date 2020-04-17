Видео: В Москве за прогулку в костюме полицейского задержан участник Pussy Riot

Столичные полицейские задержали в центре Москвы гражданина в форме майора полиции. Лжеполицейским оказался небезызвестный участник скандальной группы Pussy Riot Петр Верзилов.

Сотрудники полиции ОМВД России по Басманному району обнаружили в районе Китай-города пляшущего ряженого майора в компании трех девушек, которые снимали его на видео. Как сообщил официальный представитель главка столичной полиции Владимир Васенин, во время патрулирования территории сотрудники полиции в Хохловском переулке задержали 32-летнего жителя столицы, который незаконно носил форму сотрудника полиции МВД России. Также по словам Васенина, установлено, что вышеуказанный мужчина находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания вопреки требованиям режима повышенной готовности на территории Москвы, в том числе режима самоизоляции. Примечательно, что когда лжемайора доставили в ОВД "Басманный", он отказался отвечать на камеру полицейским, как его зовут и за что задержали.

В итоге - вместо перфоманса и очередного клипа Верзилов получил два административных протокола - за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов и нарушение режима самоизоляции.

О том, что он и три его спутницы, гуляющие по городу без масок во время коронавируса могут представлять опасность друг для друга и окружающих "художник", почему-то очень полюбивший наряжаться именно в полицейских, конечно не задумывается.