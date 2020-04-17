В Томске мошенники продавали бизнесменам сертификаты от проверок

В Томской области задержаны аферисты, предлагающие местным предпринимателям приобрести сертификаты, защищающие от проверок надзорных органов.

Злоумышленники пришли в магазин к одному из индивидуальных предпринимателей, представившись сотрудниками государственной службы. "Проверяющие" нашли недочеты в работе торговой точки и пригрозили ее хозяину крупными штрафами. Затем смилостивились и предложили предпринимателю приобрести "годовой сертификат" за 4000 рублей. Они заверили, что "оберег" оградит магазин от дальнейших проверок.

- Индивидуальный предприниматель, не имея наличных денежных средств, сообщила о возможности их передачи в вечернее время, - сообщает УМВД России по Томской области. - Для того чтобы убедиться в законности их действий, она обратилась к сотрудникам полиции.

Полицейские задержали "проверяющих". Как выяснилось, один из них находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".