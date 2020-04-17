Два петербуржца пойдут под суд за уклонение от обследований на COVID-19

В Петербурге мировой суд рассмотрит иск Роспотребнадзора к юноше и девушке, которые, как считают санитарные врачи, уклонились от полноценного обследования на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, дело возбуждено по статье 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (часть 1). Эта статья предусматривает ответственность за невыполнение требований надзорных органов, в данном случае Роспотребнадзора.

Юноше и девушке вменяют то, что 20 марта они встретились со знакомыми. Эти знакомые имели симптомы ОРВИ и плюс ко всему недавно вернулись из-за границы. В совокупности это могло означать, в том числе и то, что знакомые заболели коронавирусной инфекцией, а их друзья с ними лично контактировали и оказались в зоне риска.

Тем не менее, по данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, юноша и девушка уклонились от комплексного обследования, которое позволило бы выявить заболевание.