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17.04.2020 20:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК закончил расследование уголовного дела бывшего сотрудника ФСИН

Текст: Наталья Козлова

Речь идет о бывшем начальнике отдела подразделения УФСИН России по Архангельской области. Его обвинили в халатности, которая стала причиной смерти человека.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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По мнению следствия, начальник отдела специального учета по халатности не отправил в суд необходимые документы освободившегося из мест лишения свободы Романа Пронина. По этим документам, вчерашнего заключенного дома ставят на административный учет. Халатность, говорят в СК, не позволила организовать контроль за жизнью Пронина, а этого требует закон.

В результате Пронин в мае 2017 года, будучи пьяным, совершил покушение на убийство Натальи Крапивиной и убийство пытавшегося ее защитить сына - несовершеннолетнего Ивана Крапивина.

Сам Роман Пронин уже осужден к 20 годам и 6 месяцам за убийства несовершеннолетнего Вани Крапивина и покушение на убийство его матери.

Напомним, что Указом Президента России за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, подросток был посмертно награжден орденом Мужества.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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