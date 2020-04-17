В Вологде участник судебного процесса выступил на заседании по WhatsApp

Необычное заседание прошло в Вологодском областном суде: потерпевший выступал через мессенджер WhatsApp. Опыт в суде посчитали удачным.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, рассматривалась апелляционная жалоба по делу о грабеже. Осужденный не согласился с приговором. Это обычная практика.

Но в Вологодской области, как и по всей стране, активно проводятся противоэпидемические мероприятия и гражданам настоятельно рекомендуют соблюдать самоизоляцию. Вот и потерпевший попросил суд пойти ему на встречу и разрешить вместо личного присутствия на заседании совершить видеозвонок в WhatsApp.

В итоге участнику процесса позвонили во время заседания. Он видел и слышал, что происходит в зале суда, и смог ответить на вопросы судьи.

В итоге приговор грабителю был оставлен в силе, а вот опыт с использованием мессенджеров на судебных заседаниях решили тиражировать. Более того, Вологодский областной суд готов принимать по мессенджерам и через социальные сети официальные обращения.

В частности, если гражданин находится в самоизоляции и не может прийти не то что на заседание, а даже забежать в канцелярию, можно привлечь современные технологии. В частности, гражданин вполне может написать от руки заявление, где просит перенести заседание или рассмотреть дело без его участия. Далее бумагу следует сфотографировать и отправить в социальные сети или мессенджер суда. Такое заявление непременно будет рассмотрено, обещают в Вологодском областном суде.