В Астрахани загорелись восемь дачных домов

Крупный пожар охватил несколько дачных строений в Ленинском районе Астрахани, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В 14:28 по московскому времени дежурному сообщили, что на улице Первой Смородиновой горит хозяйственная постройка.

Через восемь минут на место происшествия прибыла первая машина. Пожару присвоили второй ранг. К тому моменту пламя охватило уже четыре постройки на площади 200 квадратных метров.

Когда огонь распространился на восемь дачных домов и построек, пожару присвоили третий ранг. Его площадь уточняется. Есть угроза жилым домам.

На месте находятся пожарные, полиция и медики. Всего 121 человек и 38 единиц техники.