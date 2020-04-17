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17.04.2020 16:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани загорелись восемь дачных домов

Текст: Роман Мерзляков (Астрахань)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области

Крупный пожар охватил несколько дачных строений в Ленинском районе Астрахани, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В 14:28 по московскому времени дежурному сообщили, что на улице Первой Смородиновой горит хозяйственная постройка.

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Через восемь минут на место происшествия прибыла первая машина. Пожару присвоили второй ранг. К тому моменту пламя охватило уже четыре постройки на площади 200 квадратных метров.

Когда огонь распространился на восемь дачных домов и построек, пожару присвоили третий ранг. Его площадь уточняется. Есть угроза жилым домам.

На месте находятся пожарные, полиция и медики. Всего 121 человек и 38 единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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