Сестру певца Эмина обманули мошенники при покупке масок

Сабина Агаларова, сестра известного исполнителя Эмина, стала жертвой мошенников, когда пыталась закупить для своей фирмы медицинские маски на 8,6 миллиона рублей. Об этом, как передает kp.ru, она рассказала сотрудникам московской полиции.

По словам источника в правоохранительных органах, девушка написала заявление на фирму, с которой был заключен договор на поставку масок. Как сообщила Агаларова, сотрудники компании перестали отвечать на звонки и стерли все данные о себе в интернете после того, как получили полную сумму за товар.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.