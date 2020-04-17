СК объявил о завершении расследования уголовного дела известного банкира

Главное управление по расследованию особо важных дел СК поставил точку в многотомном деле бывшего президента акционерного общества "Коммерческий банк "Глобэкс" Виталия Вавилина. У банкира одна уголовная статья - растрата, то есть "хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном ведомстве, по их версии, Вавилин "с целью хищения вверенных ему в силу занимаемой должности денежных средств" привлек к совершению преступления фактического владельца фирм "ТехноСерв АС" и "Техносерв Менеджмент" Алексея Ананьева. Коммерсант Ананьев был заинтересован в получении для своих компаний кредитов на выгодных условиях.

Согласившись, бизнесмен предоставил принадлежащие ему фирмы в качестве заемщиков. Этим компаниям дали щедрые кредиты на общую сумму около 12,1 миллионов евро.

В последующем соучастники обеспечили подписание незаконного соглашения об отступном, согласно которому обязательство по погашению основного долга переходит к частной компании с ограниченной ответственностью "Дельта Ауто групп Лимитед", не способной его выполнить, объяснили в СКР.

Получается, что Вавилин умышленно и незаконно изменил условия кредитования Фирм"ТехноСерв АС" и "Техносерв Менеджмент", и тем самым лишил банк возможности взыскать деньги по выданным кредитам.

В СК объясняют, что Вавилин при пособничестве Ананьева обратил деньги "Глобэксбанка", а это больше 775,7 миллионов в рублевом эквиваленте в пользу подконтрольных организаций. Ну а его сообщники распорядились миллионами по своему усмотрению.

Ананьев от органов следствия успел сбежать. Его уголовное дело выделено в отдельное производство, и он объявлен в международный розыск.

Банкир Вавилин свою вину не признал. Но в СК уверяют, что собрали все доказательства, которые указывают на вину банкира.