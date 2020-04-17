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17.04.2020 14:07
Рубрика: Происшествия

СК объявил о завершении расследования уголовного дела известного банкира

Текст: Наталья Козлова
Главное управление по расследованию особо важных дел СК поставил точку в многотомном деле бывшего президента акционерного общества "Коммерческий банк "Глобэкс" Виталия Вавилина. У банкира одна уголовная статья - растрата, то есть "хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном ведомстве, по их версии, Вавилин "с целью хищения вверенных ему в силу занимаемой должности денежных средств" привлек к совершению преступления фактического владельца фирм "ТехноСерв АС" и "Техносерв Менеджмент" Алексея Ананьева. Коммерсант Ананьев был заинтересован в получении для своих компаний кредитов на выгодных условиях.

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Согласившись, бизнесмен предоставил принадлежащие ему фирмы в качестве заемщиков. Этим компаниям дали щедрые кредиты на общую сумму около 12,1 миллионов евро.

В последующем соучастники обеспечили подписание незаконного соглашения об отступном, согласно которому обязательство по погашению основного долга переходит к частной компании с ограниченной ответственностью "Дельта Ауто групп Лимитед", не способной его выполнить, объяснили в СКР.

Получается, что Вавилин умышленно и незаконно изменил условия кредитования Фирм"ТехноСерв АС" и "Техносерв Менеджмент", и тем самым лишил банк возможности взыскать деньги по выданным кредитам.

Фото: Санкт-Петербурга/ТАСС
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В СК объясняют, что Вавилин при пособничестве Ананьева обратил деньги "Глобэксбанка", а это больше 775,7 миллионов в рублевом эквиваленте в пользу подконтрольных организаций. Ну а его сообщники распорядились миллионами по своему усмотрению.

Ананьев от органов следствия успел сбежать. Его уголовное дело выделено в отдельное производство, и он объявлен в международный розыск.

Банкир Вавилин свою вину не признал. Но в СК уверяют, что собрали все доказательства, которые указывают на вину банкира.

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