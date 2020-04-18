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Гитарист группы Буйнова "Чао!" Щукин умер от коронавируса в 51 год

Новости
    18.04.2020, 23:59
Текст:   Олег Усков

Константин Щукин, гитарист группы "Чао!", аккомпанирующего коллектива Александра Буйнова, умер от коронавируса на 52-м году жизни. Об этом певец рассказал в своем Instagram.

"Жизнь и смерть ходят рядом. С утра зарядил осенний дождь. Сегодня умер молодой, талантливый, красивый музыкант моей группы "Чао!" Костя Щукин", - пишет в некрологе артист. Сообщив, что у коллеги остались жена и двое детей.

"Позвонил пианист Паша, зарыдал в трубку... Не припомню, когда еще я так горько плакал... как в детстве", - скорбит музыкант.

По его словам, Щукин пять суток провел под аппаратом ИВЛ. Коллеги молились, надеялись на чудо, но чуда не случилось.

"Земля тебе пухом, мы всегда, всегда будем помнить о тебе, светлый человек!" - написал Буйнов. Заключив свой пост словами: "Неужели этот вирус сильнее нас?! Ну, что, вам все еще хочется погулять?!"

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