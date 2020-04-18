Кабмин поручил Минфину продумать допподдержку курортного лечения ветеранов

Министерство труда и социальной защиты до 30 ноября представит в правительство проект комплекса мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны в 2021-2023 годах.

Поручение дано по итогам прошедшего в четверг заседания правительства, на котором глава Минтруда Антон Котяков докладывал о планах социальной защиты ветеранов.

Кроме того, Министерству финансов предстоит проработать вопрос о дополнительном выделении средств на санаторно-курортное лечение участников и инвалидов ВОВ в 2020-2021 годах и, соответственно, проезд. О результатах будет доложено до 1 октября.