Китай предложил Франции усилить совместную поддержку ВОЗ

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном предложил Парижу оказать совместную поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы усилить ее влияние на международной арене.

По мнению Ван И, важно защищать позиции ВОЗ, чтобы она играла в международном сотрудничестве отведенную ей роль, пишет ТАСС. В Китае убеждены, что только совместными усилиями можно справиться с пандемией коронавируса. Попытки представителей отдельных стран дискредитировать международное сотрудничество в этом направлении носят "откровенно деструктивный характер", подчеркнул глава МИД Китая.

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп поручил американской администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ. Американский лидер обвиняет организацию в неверных оценках и рекомендациях.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 2 074 529 человек. Общее число летальных случаев достигло 139 378. Наибольшее количество заражений приходится на Европу - 1 050 871. Мировым лидером среди стран остаются США, где заболел 632,8 тысячи человек.