Названы распространенные заболевания, предшествующие раку

Японские исследователи выявили связь между некоторыми инфекционными заболеваниями и развитием в течение следующих шести лет онкологии, передает Eurekalert со ссылкой на Cancer Immunology Research.

В рамках работы, где изучались данные о состоянии здоровья более 48 тысяч человек, учитывались ежегодные показатели распространенности гриппа, гастроэнтерита, гепатита и пневмонии. Рассматривался период с 2005 года по 2012 год.

Как пояснила сотрудник Высшей школы медицины Киотского университета в Японии Синако Инаида, онкология может развиваться в воспалительной среде, вызванной воздействием химических канцерогенов, хроническими или генетическими заболеваниями, нарушениями в работе иммунной системы, а также распространением инфекций. Было зафиксировано, что пациенты с раком желудка за несколько лет до диагноза страдали от пневмонии, люди с гематологическим раком - от гепатита, пациенты с раком яичек - гриппом.

Исследователь отметила, что поражение инфекцией определенного органа "не обязательно коррелирует с повышенным риском развития рака того же органа".

Специалисты отметили, что проведенное исследование имело ряд ограничений. В частности, отсутствовала информация о воздействии окружающей среды, образе жизни и генетике - факторов, которые могли бы повлиять на развитие инфекций и онкологии.