Новости

Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до четырех 10:24
В столице оштрафованы 111 нарушителей режима самоизоляции 10:23
После объявления пандемии COVID-19 в Киргизии подорожали мясо и картофель 09:59
Кабмин поручил Минфину продумать допподдержку курортного лечения ветеранов 09:47
На и.о. замглавы Хакасии завели уголовное дело 09:45
Москалькова проверила меры защиты от коронавируса в Бутырском СИЗО 09:35
Белоусов до 20 апреля доложит о предложениях по оптимизации расходов бюджета 09:30
Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний 09:30
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту крушения самолета 09:24
Из Таиланда во Владивосток вылетел самолет с российскими гражданами 08:50
Более четырех тысяч пожилых москвичей получили дрова и уголь для своих дач 08:48
В Грузии временно запретили легковые автомобили 08:41
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли три человека 08:40
Китай предложил Франции усилить совместную поддержку ВОЗ 08:38
Названы распространенные заболевания, предшествующие раку 08:21
На место падения самолета в Хабаровском крае выехали спасатели 08:17
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет 08:13
Британцы жгут сотовые вышки из-за боязни распространения вируса 08:11
Ректор Московской духовной академии подтвердил заражение коронавирусом 08:05
Агрегаторов призвали не работать с перевозящими людей без пропусков таксистами 07:42
Израильский Моссад активно подключился к борьбе с коронавирусом 07:42
Департамент имущественных отношений создан в Минфине РФ 07:25
В Великобритании фламинго нарушил "домашний режим" 07:14
Спецслужбы США не нашли доказательств "китайского происхождения" COVID-19 07:04
По подозрению во взятке задержан и.о. замглавы Хакасии 06:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
18.04.2020 08:21
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы распространенные заболевания, предшествующие раку

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Японские исследователи выявили связь между некоторыми инфекционными заболеваниями и развитием в течение следующих шести лет онкологии, передает Eurekalert со ссылкой на Cancer Immunology Research.

В рамках работы, где изучались данные о состоянии здоровья более 48 тысяч человек, учитывались ежегодные показатели распространенности гриппа, гастроэнтерита, гепатита и пневмонии. Рассматривался период с 2005 года по 2012 год.

Фото: iStock
Жаропонижающее назвали возможным средством против рака

Как пояснила сотрудник Высшей школы медицины Киотского университета в Японии Синако Инаида, онкология может развиваться в воспалительной среде, вызванной воздействием химических канцерогенов, хроническими или генетическими заболеваниями, нарушениями в работе иммунной системы, а также распространением инфекций. Было зафиксировано, что пациенты с раком желудка за несколько лет до диагноза страдали от пневмонии, люди с гематологическим раком - от гепатита, пациенты с раком яичек - гриппом.

Исследователь отметила, что поражение инфекцией определенного органа "не обязательно коррелирует с повышенным риском развития рака того же органа".

Специалисты отметили, что проведенное исследование имело ряд ограничений. В частности, отсутствовала информация о воздействии окружающей среды, образе жизни и генетике - факторов, которые могли бы повлиять на развитие инфекций и онкологии.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
По подозрению во взятке задержан и.о. замглавы Хакасии
Генсек ООН призвал создать коалицию для разработки вакцины против COVID-19
Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до четырех
Путин: Пик коронавируса еще не пройден
Президент перенес срок отчета чиновников о доходах
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче