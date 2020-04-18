NI высоко оценил российские суперкавитационные торпеды

Американские СМИ заинтересовались суперкавитационными торпедами, которые имеются у России и Ирана, но которых нет на вооружение у США.

Как пишет Тhe National Interest, такие торпеды приводятся в движение реактивным двигателем и двигаются под водой внутри парового пузыря. Кавитатор образует вокруг торпеды своеобразный карман. Двигаясь в нем, суперкавитационные торпеды испытывают меньшее сопротивление воды и могут развивать феноменально высокие скорости, измеряемые сотнями миль в час.

Главная сложность в использовании эффекта суперкавитации заключается в маневрировании торпед. Добиться движения в пузыре по прямой относительно просто, но при повороте он утрачивает свою симметрию. Чтобы компенсировать это, требуется направить большее количества газа в сторону поворота.

"Легко сказать, но сложно сделать", - пишет Тhe National Interest.

Проблемой может оказаться и глубина, на которой используется такая торпеда. Ведь на газовую оболочку оказывает давление толща воды.

В качестве примера в материале описывается первая в мире суперкавитационная торпеда "Шквал", разработанная в СССР еще в конце 1970-х годов. Как отмечает Тhe National Interest, "Шквал" запускается из обычных 533-миллиметровых торпедных аппаратов, но приводится в движение с помощью твердотопливного реактивного двигателя и развивает скорость до 370 километров в час.

Американское издание отмечает, что при создании "Шквала" была решена проблема управления торпедой. Газогенератор расположеный в передней части торпеды, позволяет направлять струю газа для поворота.

Также Тhe National Interest упоминает иранскую суперкавитационную торпеду Hoot, одно из последних испытаний которой проходило в 2017 году. В отчете Федерации американских ученых цитируется официальный представитель Военно-морских сил Ирана, который заявил, что Hoot способен уничтожить самые большие военные корабли и любые другие суда на поверхности или под водой. По мнению автора публикации, иранская торпеда могла быть создана на основе советского "Шквала", хотя сам Иран это отрицает.

"Суперкавитационная торпедная технология сложна, особенно при осуществлении поворотов. Защита от таких торпед будет невероятно трудной. Если освоить эту технологию, она может революционно изменить войну на море", - резюмирует издание.