Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в ночь с субботы на воскресенье, сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

"В светлую Пасхальную ночь с 18 на 19 апреля 2020 года Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. На телеканалах "Первый", "Россия-1", НТВ и "Спас" будет осуществляться прямая трансляция патриаршего богослужения", - сказано в сообщении.

Патриаршее богослужение начнется в 23:30 по московскому времени и будет транслироваться на официальном сайте РПЦ. Перед его началом по обычаю Святейший поздравит всех верующих с праздником Пасхи.

Напомним, что патриарх Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, чтобы не заразиться коронавирусом. Церковные службы во время Страстной недели и Пасхи проходят без прихожан.