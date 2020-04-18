Собянин предоставил предпринимателям отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей

Как прокомментировал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, им смогут воспользоваться более 3,3 тысячи предпринимателей. Прежде всего представители малого и среднего бизнеса, выкупающие недвижимость у города в рассрочку. Они получили право отложить свои платежи за второй квартал до конца 2020 года: то есть за март, апрель, май. Объем таких отсроченных платежей - порядка 3,6 миллиарда рублей.

Преимущественным правом выкупа городской недвижимости с 2011 года уже воспользовались 6,8 тысячи московских предпринимателей, пояснил Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества. С ними за это время заключены договоры в общей сложности на 145,8 миллиарда рублей.