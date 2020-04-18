В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме

Пожар в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове - потушен. Два человека погибли, еще один пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России.

"По лестничным маршам пожарные вывели четырех человек, одного из них скорая доставила в городскую больницу имени Семашко, троих медики осмотрели на месте", - со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Форсса. К тушению огня привлекли 24 человека и восемь единиц техники. В 00:38 мск открытое горение удалось ликвидировать.