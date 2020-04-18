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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Пожар в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове - потушен. Два человека погибли, еще один пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости
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"По лестничным маршам пожарные вывели четырех человек, одного из них скорая доставила в городскую больницу имени Семашко, троих медики осмотрели на месте", - со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Форсса. К тушению огня привлекли 24 человека и восемь единиц техники. В 00:38 мск открытое горение удалось ликвидировать.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО ЦФО Московская область ЦФО Московская область Серпухов

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