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18.04.2020 18:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье скончался заболевший коронавирусом депутат Мособлдумы

Текст: Ирина Рыбникова

Депутат Московской областной думы Иван Жуков скоропостижно скончался в одной из больниц подмосковного Красногорска. Как сообщает пресс-служба областного парламента, последние 10 дней 63-летний депутат находился в стабильно тяжелом состоянии - у его было диагностировано поражение больше половины легких, двусторонняя пневмония, а также коронавирусная инфекция.

Иван Жуков был депутатом Мособлдумы нескольких созывов, в последний раз избрался по Ногинскому избирательному округу в 2016 году. Как только в Подмосковье был объявлен режим повышенной готовности, он организовал муниципальный волонтерский штаб для помощи людям из группы риска в своем округе. На свои личные средства Жуков организовал закупку подкупов, лекарств, средств индивидуальной защиты, договаривался о помощи пенсионерам с местными предприятиями, словом, был в центре волонтерской работы.

Соболезнования по поводу кончины Ивана Николаевича Жукова выразили губернатор Московской области Андрей Воробьев, спикер областного парламента Игорь Брынцалов, коллеги-депутаты.

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