В Тульской области скончались две женщины с подозрением на COVID-19

Две пенсионерки, у которых врачи подозревали наличие коронавирусной инфекции, скончались в больнице в Тульской области, сообщает правительство региона.

Врачи не смогли спасти жизни 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского, попавших в больницу с симптомами COVID-19. По предварительным данным, причиной смерти обеих женщин стала двусторонняя пневмония.

- Обе пациентки поздно обратились за медицинской помощью: более недели каждая из них лечилась самостоятельно на дому, - пояснили власти.

Медики отмечают, что обе пенсионерки поступили в больницу в тяжелом состоянии. Течение болезни осложнялось имеющимися у обеих патологиями сердечно-сосудистой системы и другими болезнями.

Сразу после госпитализации у пациенток взяли анализ на коронавирус, который дал положительный результат. Окончательную информацию о причинах смерти женщин врачи обещают озвучить после получения результата повторного анализа.

В связи с распространением COVID-19 медики просят жителей по возможности не выходить из дома и соблюдать режим самоизоляции. За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Щекинского, Узловского, Тепло-Огаревского, Кимовского и Плавского районов. Из них девять человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими.