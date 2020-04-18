Под Саратовом на даче погибли три человека

В поселке Расловка Вторая под Саратовом на даче при пожаре погибли двое взрослых и ребенок.

Как сообщили в областном управлении СК, днем в пятницу на дачу приехали 72-летняя бабушка с 53-летнем зятем и 6-летней внучкой. Переночевать решили на втором этаже в пристройке над баней, с дровяной печью. По предварительным данным пожар начался из-за перетопленной печи в бане. После тушения огня, пожарные обнаружили в сгоревшем домике тела трех погибших.

- По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - информирует пресс-служба ведомства.