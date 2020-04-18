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18.04.2020 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Саратовом на даче погибли три человека

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В поселке Расловка Вторая под Саратовом на даче при пожаре погибли двое взрослых и ребенок.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме

Как сообщили в областном управлении СК, днем в пятницу на дачу приехали 72-летняя бабушка с 53-летнем зятем и 6-летней внучкой. Переночевать решили на втором этаже в пристройке над баней, с дровяной печью. По предварительным данным пожар начался из-за перетопленной печи в бане. После тушения огня, пожарные обнаружили в сгоревшем домике тела трех погибших.

- По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - информирует пресс-служба ведомства.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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