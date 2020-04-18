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18.04.2020 12:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Текст: Надежда Столярчук

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.

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Само задержание произошло в столице Хакасии Абакане вчера, 17 апреля, после того, как высокопоставленный чиновник, по версии следствия, получил взятку в два миллиона рублей от представителя подрядчика, которому Новиков обещал покровительство. Всего Сергей Новиков требовал, как рассказали в СК РФ, 12 миллионов рублей. За эти деньги он обещал организовать прием работ и своевременную их оплату. 

Сейчас в отношении Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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