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18.04.2020 14:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье из больницы сбежали отец и сын, зараженные COVID-19

Текст: Татьяна Павловская

На Ставрополье из больницы сбежали два пациента с COVID-19. Об инциденте, который произошел в городе Зеленокумске, сообщил на своей странице в Instagram глава Советского городского округа Сергей Воронков.

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По его  словам, отец и сын с подтвержденным диагнозом COVID-19 находились в инфекционном отделении больницы в Зеленокумске. Поскольку болезнь протекала бессимптомно, они решили покинуть медицинское учреждение. Однако далеко уйти мужчинам не удалось: оба были задержаны полицейскими и возвращены в больничную палату.

Теперь они находятся под наблюдением не только медиков, но и сотрудников правоохранительных органов. "Ситуация под контролем, беспокоиться людям не стоит!", - прокомментировал инцидент Сергей Воронков.

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