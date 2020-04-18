На Ставрополье из больницы сбежали отец и сын, зараженные COVID-19

На Ставрополье из больницы сбежали два пациента с COVID-19. Об инциденте, который произошел в городе Зеленокумске, сообщил на своей странице в Instagram глава Советского городского округа Сергей Воронков.

По его словам, отец и сын с подтвержденным диагнозом COVID-19 находились в инфекционном отделении больницы в Зеленокумске. Поскольку болезнь протекала бессимптомно, они решили покинуть медицинское учреждение. Однако далеко уйти мужчинам не удалось: оба были задержаны полицейскими и возвращены в больничную палату.

Теперь они находятся под наблюдением не только медиков, но и сотрудников правоохранительных органов. "Ситуация под контролем, беспокоиться людям не стоит!", - прокомментировал инцидент Сергей Воронков.