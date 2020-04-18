В Адыгее под суд пойдет бывший замглавы Майкопа

О завершении расследования уголовного дела бывшего замглавы Майкопа Михаила Галушко сообщили в пресс-службе республиканского управления СК. По информации ведомства, бывшего обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Как ранее писала "РГ", 39-летний Михаил Галушко был задержан силовиками в марте прошлого года в собственном кабинете во время получения взятки от местной жительницы в размере 90 тысяч рублей. Заммэра Майкопа был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом).

Теперь в региональном управлении СК сообщают, что это был не единственный случай противоправных действий отставного чиновника. Как установило следствие, обвиняемый систематически помогал заключать и выполнять муниципальные контракты и получал за это деньги. "Кроме того, превышая свои полномочия, обвиняемый незаконно, в интересах аффилированного лица потребовал у коммерческой организации отозвать заявку на участие в открытом аукционе, обещая дальнейшее покровительство", - добавили в пресс-службе СК.

В итоге на Галушко предстоит ответить по двум статьям УК РФ - за вымогательство и получение взятки должностным лицом в крупном размере п. "б", "в" ч. 5 ст. 290) превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 и ч. 1ст. 286 ).

"Следствие завершило расследование, дело направили в суд", - сообщает пресс-служба управления СК по республике Адыгее.

В администрации Майкопа бывший заместитель мэра занимался управлением ЖКХ и благоустройства, отделом городской инфраструктуры, а также рядом МУП: "Майкопские тепловые сети", "Майкопводоканала"