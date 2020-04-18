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18.04.2020 17:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Югре на карантин закрыли многоквартирный дом

Текст: Наталия Швабауэр

В городе Мегионе ввели карантин в многоквартирном доме. Из трех случаев коронавируса в городе два были зарегистрированы именно в этом здании. Оно построено по проекту типового общежития, поэтому имеет много площадей мест общего пользования. Чтобы избежать распространения инфекции, решили ограничить вход и выход из него.

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По словам замруководителя Роспотребнадзора по Югре Инны Кудрявцевой, это первый и пока единственный дом в регионе, закрытый на карантин. Все жители находятся под медицинским наблюдением, продукты и предметы первой необходимости им привозят волонтеры в специальной экипировке.

По словам представителя Роспотребнадзора, специалисты продолжают активно работать в двух очагах инфекции в Мегионе. Природа обоих схожа - результат зарубежной поездки. Вернувшись из нее, путешественники не сочли нужным ограничить себя в контактах с окружающими на работе и в быту. В результате риску подвергли очень большое число людей.

По данным оперштаба, по состоянию на 18 апреля в регионе лабораторно подтвержден 161 случай COVID-19. Прибавка за последние сутки - 33, из них 28 -  в Ханты-Мансийском районе, три - в Мегионе, по одному - в Нижневартовском и Сургутском районах. Большая часть заболевших в возрасте от 18 до 59 лет. Выписаны из больниц после выздоровления 20 человек.

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