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Видео: актриса Вера Воронкова объяснила, за что ударила дочь

Новости
    18.04.2020, 14:56
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

55-летняяя Заслуженная артистка России Вера Воронкова разъяснила обстоятельства инцидента, после которого, как сообщалось, ее тринадцатилетняя дочь попала в больницу с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами по всему телу.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
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В интервью каналу РЕН ТВ Воронкова уточнила, что состояние ребенка не критично.

"Да, у нее есть один синяк - один синяк на *** (пятой точке). Гематома на попе есть", - рассказала актриса. Признавшись, что действительно подняла руку на девочку, словами "Да, я ей *** один дала от ярости, потому что она выносит мне мозг".

Сообщалось, что Воронкова ударила дочь после того, как она спрятала от нее алкоголь, попросив маму больше не пить. Актриса признала, что в тот день "была не на высоте". В качестве оправдания акцентировав, что не выпивает, когда работает, когда снимается, когда играет на сцене.

"А когда я сижу дома на карантине, что я делаю, никого не волнует. Окей? Я выпиваю, слава Богу, не водку, а прекрасный коньяк", - заявила Воронкова.

Заверяя: в настоящее время ее дочь уже дома, а то, что она рассказала медикам, - "издержки переходного возраста".

Как бы то ни было, инцидентом заинтересовались правоохранительные органы - проводится проверка.

Вера Воронкова родилась в 1965 году. Сниматься начала в девяностые. Среди экранных работ - "Время танцора", "Любовники" Тодоровского (номинация на премию "Ника" за лучшую женскую роль второго плана), "Марш Турецкого", "Каменская", "Утомленные солнцем 2" и "Мама не горюй 2".

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