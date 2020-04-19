Футболисты клуба "Ухань" вернулись в город спустя три месяца

В китайский город Ухань, ставший печально известным во всем мире из-за пандемии коронавируса, вернулась местная футбольная команда. Она в полном составе покинула город еще 2 января нынешнего года.

Футболисты "Уханя" сначала были вынуждены отправиться в Испанию, откуда 16 марта прилетели на родину в город Шеньчжень. Сейчас, когда обстановка в Ухани стала более стабильной, они на поезде приехали обратно, сообщает AFP.

На местном вокзале игроков и тренеров встречали десятки болельщиков. 22 апреля команда возобновит тренировки.