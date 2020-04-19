Орешкин предупредил о серьезных негативных цифрах по второму кварталу

Россия столкнется с серьезными негативными цифрами по экономике по итогам второго квартала 2020 года. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия 1".

В данной ситуации важна "своевременная реакция, чтобы глубина этого кризиса сгладилась", подчеркнул он.

Орешкин отметил, что работа, в частности, уже идет по линии поддержки населения и малого бизнеса.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущий год станет для мировой экономики достаточно тяжелым. "Опубликованный на этой неделе прогноз МВФ предполагает в 2020 году спад мировой экономики на 3% - более значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008-2009 годов", - сказала она.