Разработана характеристика личности малолетнего преступника

По данным Генпрокуратуры, несовершеннолетние в России ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тысяч преступлений. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, Университетом прокуратуры РФ разработал криминологическую характеристику личности малолетнего преступника.

Большинство несовершеннолетних в 2019 году совершили преступления против собственности - 83 процента, против жизни и здоровья - почти 8 процентов и более 4 процентов - это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Как показывают результаты психологического изучения личности малолетних преступников, по многим параметрам они существенно отличаются от взрослых "коллег". Особенности их возраста - это недостаток жизненного опыта, повышенная внушаемость, сочетающаяся с оппозиционным отношением к запретам и предписаниям, максимализм, преимущественная ориентация на неформальную группу, стремление к самостоятельности и самоутверждению, неустойчивость самооценки.

Согласно научному исследованию прокуратуры, около двух третей несовершеннолетних (почти 64 процента), которые совершили преступления в 2019 году - это молодые люди в возрасте 16-17 лет. Чуть больше - 36 процентов - это подростки 14-15 лет. При этом на юношей приходится почти 90 процентов всех преступлений, что соответствует и картине взрослой преступности.

В то же время для несовершеннолетних характерна значительно более высокая доля групповых преступлений, чем для взрослых преступников. Так, ежегодно почти половина несовершеннолетних, совершивших преступления, действовали в группе.

Стабильно высоким остается удельный вес несовершеннолетних, раньше уже совершавших преступления, при этом около 40 процентов среди них были ранее судимы. Как отметили в надзорном ведомстве, в целом примерно для четверти молодых людей преступление является повторным, что говорит о профессионализации такого вида преступности.

Кроме того, как выяснили в Университете прокуратуры, около половины осужденных в прошлом году несовершеннолетних воспитывались в семье с одним родителем, почти десять процентов - воспитывались вне семьи. При этом прокуроры обратили внимание на их низкий уровень образования. Так, 80 процентов из них имели начальное или основное общее образование, еще 15 процентов - среднее общее, и только 2 процента - среднее профессиональное образование. При этом четверть всех несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились и не были студентами.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, важно отметить, что каждый девятый подросток в России совершает преступление в состоянии алкогольного опьянения. При этом в прошлом году в стране на семнадцать с лишним процентов выросло число несовершеннолетних, которые привлекались к административной ответственности за употребление алкоголя.

Также в надзорном ведомстве указали на серьезные недостатки в борьбе с подростковой преступностью, а именно рост на протяжении последних трех лет числа особо тяжких преступлений. В целом, совершенные молодыми людьми тяжкие и особо тяжкие преступления составляют почти четверть от всех совершенных ими преступлений. В прокуратуре отметили и тот факт, что преступления несовершеннолетних и другие совершаемые ими правонарушения тесно связаны. Так, в 2019 году более чем на 2 процента по сравнению с 2018 выросло число подростков, поставленных на учет в подразделения по делам несовершеннолетних - всего 144 643 человек. Из них половина - совершили административное правонарушение, в том числе до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность.

Согласно выводам авторов научного исследования подростковой преступности, личность несовершеннолетнего находится в стадии становления, пластична и подвержена как позитивным, так и негативным внешним воздействиям. В результате примерами для подражания у подростков нередко становятся те из них, кто уже имеет криминальный опыт, или взрослые преступники. Как отметили в Генпрокуратуре в последние годы негативные образцы поведения транслируются в том числе и через отдельные СМИ, также социальные сети.